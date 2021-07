Operato a Villa Stuart Diego Demme

Cronaca28 Luglio 2021Corriere dello SportPer il tedesco un periodo di riposo di circa 7-10 giorni prima di cominciare l'iter riabilitativo È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui Diego Demme è stato sottoposto dal professor Mariani nella giornata di oggi a Villa Stuart (alla presenza del responsabile sanitario Canonico), per la "rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro" dopo l'infortunio del centrocampista nell'amichevole con la Pro Vercelli. Per Demme, ora, un periodo di riposo di circa 7-10 giorni prima di cominciare l'iter riabilitativo. Lo ha reso noto il Napoli con un comunicato apparso sul suo sito.



Il messaggio di Demme sui social

Il centrocampista tedesco ha postato dopo l'intervento una foto che richiama il cartone "Dragon Ball" e un messaggio sui social: "Si inizia il recupero". Pronti sono arrivati i like di incoraggiamento di Zielinski e Fabian Ruiz. Nell'immagine Demme appare in versione "animata", seduto a terra mentre viene curato magicamente da uno dei personaggi del fortunato manga.



