Busiello: "Demme resta al Napoli"

Interviste 16 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"La società vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo"





Interviste16 Gennaio 2023Corriere dello Sport"La società vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo" Tre apparizioni in campionato per un totale di venti minuti in campo. Minutaggio decisamente esiguo per Diego Demme. Il centrocampista tedesco è chiuso al Napoli dall'exploit di Lobotka e da tempo si parla di una possibile cessione con diverse società italiane e tedesche interessate all'ex regista del Lipsia. A spegnere le tante voci sul suo futuro è stato il suo agente, Marco Busiello, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo".



Napoli, Demme resta: le parole del suo agente

Nessuna cessione, dunque, per Demme, nel mercato di gennaio. Il suo agente è stato chiaro: "Noi restiamo molto tranquilli. Contatti con altri club? Niente di concreto. Come in tutti i mercati ci sono tante voci che girano, tante situazioni. Di realtà, di concreto c'è veramente poco". Nonostante lo spazio ridotto - anche a causa di un infortunio - Demme, secondo il suo procuratore, resterà a Napoli e sogna di vincere lo scudetto: "Quelli della mia età ricordano l'ultimo scudetto del Napoli e sappiamo che tipo di gioia e festa possa portare in città e mi auguro che possa arrivare il lieto fine” ha concluso Busiello.