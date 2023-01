Voci dal Forum: Il derby del futuro

Cronaca29 Gennaio 2023Forum SoloNapoli - DarioSe i diretti interessati ci crederanno fino in fondo, Napoli-Roma e viceversa sarà in futuro il vero derby d'Italia Quella di oggi, contro la Roma, è stata la partita che molto probabilmente ha consegnato al Napoli il suo terzo scudetto. È assolutamente impensabile, a questo punto e dando un sonoro calcio alla scaramanzia, che la squadra azzurra possa perdere questo scudetto strameritato. È stata partita vera, dura, combattuta e ricca di emozioni. Dico che, molto probabilmente, se i diretti interessati ci crederanno fino in fondo, Napoli - Roma e viceversa sarà la gara del futuro, il vero derby d'Italia. Le premesse ci sono, bisogna solo crederci. ADL chiude quasi sempre con i conti a posto, mentre il presidente della Roma ha soldi veri e non plusvalense artificiali.

La partita. Il Napoli si presenta in campo con la stessa formazione chee ha battuto la settimana scorsa la Salernitana, con una sola eccezione: Lozano al posto di Politano. Scelta giusta, a mio modo di vedere, perché Lozano è stato un pericolo costante per tutta la partita, riuscendo anche a dare una palla goal fantastica a Marakvara, che non è riuscito a tramutare in rete. Peccato! Il Napoli riesce a portare il risultato a casa segnando una rete per tempo: nel primo tempo Osimhen, goal straordinario su servizio del solito Marakvara, e nel secondo tempo Simeone che aveva preso il posto proprio di Osimhen. La Roma nel secondo tempo perveniva al momentaneo pareggio con il solito faraone, che riesce a dire sempre la sua cotro il Napoli, per poi addormentarsi definitivamente per il resto della stagione.

Al Maradona di Napoli: Napoli-Roma 2-1.

I singoli, Meret, tre interventi davvero ottimi, ma qualche incertezza in uscita, 6,5; Di Lorenzo, va bene spingere, ma quando c'p da difendere bisogna farlo e non lasciare l'incombenza a Lozano, 6; Rrahamani, prezioso, 7; Kim, un mostro, 7; Mario Rui, certamente non ls sua migliore partita, 6 (dal 68° Olivera, preziosa la sua fisicità, ma ancora più preziosa la sua spinta, 7); Anguissa, non il solito Anguissa, 6; Lobotka, i giocatori della Roma lo sogneranno per diverso tempo, 7; Zielinsky, molto meglio rispetto alle ultime prestazioni, 6,5 (dal 90° Ndombele sv); Lozano, grandissima partita fino al goal della Roma, dove ha qualche colpa, ma Di Lorenzo ne ha di più, 7 ( dal 76° Raspadori, presioso, 6,4); Osimhen, non ci sono aggettivi, solo uno: fantastico, 8 (dal 76° Simeone, segma il goal che regala il terzo scudetto al Napoli, importante e prezioso, 7,5; Marakvara, non al livello della gara con la Juve, ma serve ancora una volta l'assist ad Osi, 6,5 (dal 68° Elmas, credo non se ne possa fare a meno, 6,5.

Bene, testa allo Spezia.