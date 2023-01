Lozano: " Scudetto? La strada è lunga"

Interviste 29 Gennaio 2023 Fonte: DAZN



Interviste29 Gennaio 2023DAZN"Chi entra, entra benissimo e questa è la strada da percorrere. Tutti dobbiamo essere pronti per giocare" Hirving Lozano è uno dei valori aggiunti di questo Napoli. Uno di quei calciatori che permette a Spalletti di gestire al meglio le energie partita per partita, titolare aggiunto di un gruppo e di una squadra senza crepe. Dopo la vittoria importantissima con la Roma ha parlato ai microfoni di DAZN.



