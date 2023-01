El Shaarawy: "Abbiamo giocato a viso aperto"

Interviste 29 Gennaio 2023 Fonte: TMW



"Poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato e non era semplice"





Interviste29 Gennaio 2023TMW"Poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato e non era semplice" Stephan El Shaarawy, laterale della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Suo il gol del momentaneo pareggio nella partita del Maradona finita 2-1: "Come ti trovi da quinto di centrocampo? In quel ruolo il mister mi chiede di pressare il loro terzino e quando la palla gira rientrare subito sulla fase difensiva, è un ruolo che devo ricoprire per esigenza ma posso farlo tranquillamente, gioco dove serve e questo è importante per aiutare la squadra. Stasera c'è stato grande spirito e voglia di giocare a visto aperto, poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato e non era semplice. Per caratteristiche, a me viene più facile essere propositivo in zona gol. E' chiaro che da quinto le occasioni sono minori e i numeri diversi, però è ciò che serve al gruppo".



Ti senti di candidarti per diventare un punto di riferimento in quella zona di campo?

"La mia preferenza è giocare davanti, come accaduto a La Spezia. Mi facilità giocare nel tridente perché sono più vicino alla porta, poi le decisioni le prende il mister e io mi adatto. Ovvio che giocare davanti è il mio ruolo".



Non si riesce a riportare nella famiglia Zaniolo?

"Sicuramente non è facile ora parlare di un compagno che vive questa situazione delicata, non mi sento di entrare nel merito di questa vicenda, noi siamo concentrati sull'obiettivo Champions e continuiamo a pensare a quest'obiettivo".



Stephan El Shaarawy, laterale della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Suo il gol del momentaneo pareggio nella partita del Maradona finita 2-1: "Come ti trovi da quinto di centrocampo? In quel ruolo il mister mi chiede di pressare il loro terzino e quando la palla gira rientrare subito sulla fase difensiva, è un ruolo che devo ricoprire per esigenza ma posso farlo tranquillamente, gioco dove serve e questo è importante per aiutare la squadra. Stasera c'è stato grande spirito e voglia di giocare a visto aperto, poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato e non era semplice. Per caratteristiche, a me viene più facile essere propositivo in zona gol. E' chiaro che da quinto le occasioni sono minori e i numeri diversi, però è ciò che serve al gruppo".Ti senti di candidarti per diventare un punto di riferimento in quella zona di campo?"La mia preferenza è giocare davanti, come accaduto a La Spezia. Mi facilità giocare nel tridente perché sono più vicino alla porta, poi le decisioni le prende il mister e io mi adatto. Ovvio che giocare davanti è il mio ruolo".Non si riesce a riportare nella famiglia Zaniolo?"Sicuramente non è facile ora parlare di un compagno che vive questa situazione delicata, non mi sento di entrare nel merito di questa vicenda, noi siamo concentrati sull'obiettivo Champions e continuiamo a pensare a quest'obiettivo".