Amichevoli del Winter Football Series in TV

Cronaca 2 Dicembre 2022 Fonte: SSC Napoli



Iniziati gli allenamenti in vista della Winter Football Series by Regnum, il Napoli giocherà due incontri amichevoli: contro l'Antalyaspor il 7 dicembre all'Antalya Arena (ora locale 20.45 ora italiana 18:45) e contro il Crystal Palace l'11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18:00 ora italiana 16:00).Entrambe le gare saranno visibili su DAZN, incluse nell'abbonamento alla piattaforma.Le due amichevoli in programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall'Italia.