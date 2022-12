Spalletti: "Un test positivo per la squadra"

Interviste 9 Dicembre 2022 Fonte: SSC Napoli



"Giocavamo contro un avversario di buonissimo livello guidato da un tecnico che farà molto parlare di sé"





Interviste9 Dicembre 2022SSC Napoli"Giocavamo contro un avversario di buonissimo livello guidato da un tecnico che farà molto parlare di sé" "E' stato un test positivo, dobbiamo proseguire la preparazione". Luciano Spalletti commenta così la prima amichevole del Napoli in Turchia.



"Giocavamo contro un avversario di buonissimo livello guidato da un tecnico che farà molto parlare di sè perchè diventerà un grande allenatore"



"Non era facile esprimersi in questo contesto, anche perchè il campo non facilitava certe giocate. Ci mancava qualche uomo in difesa ed abbiamo optato per più moduli a gara in corso"



"In ogni caso la squadra ha sempre provato a spingere ed imporre gioco. Questo gruppo ha aspetti che conosciamo bene ed altre cose da scoprire e da offrire. Questa preparazione proseguirà anche su questa strada".



"Anche stasera, nonostante alcune difficoltà, abbiamo fatto girare bene la palla con la velocità giusta e si sono rivisti quegli impulsi in profondità che abbiamo mostrato nella parte iniziale della stagione in maniera brillante"



"Stiamo facendo tutto quello che occorre per farci trovare pronti e al top per ricominciare il campionato. Qui stiamo trovando tutti i comfort ambientali e organizzativi che servono per poterci allenare al massimo"



Sulla doppietta di Raspadori: "Ci piaceva l'idea di vederlo sulla trequarti ed ha dato una bellissima risposta. Jack ha grande facilità di corsa, sa agire da centrocampista e le accelerazioni da attaccante. Conosciamo le sue qualità e stasera ha dato prova della sua capacità anche tattica. Quando c'è l'umiltà di mettersi a disposizione della squadra pur mantenendo le proprie caratteristiche, si può fare tutto"



"Ho inserito nella seconda parte anche i ragazzi della Primavera che meritavano questa possibilità perchè si tratta di giovani di prospettiva e siamo contenti che lo abbiano dimostrato"



