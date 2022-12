Il Napoli si allena in Turchia

Cronaca 2 Dicembre 2022



Gli azzurri sono ad Antalya per il Winter Football Series by Regnum che prevede la disputa di due incontri amichevoli





Prima mattinata di allenamento per il Napoli al Winter Football Series by Regnum.



Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto.



Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo.



Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.







