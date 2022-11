Anguissa spegne 24 candeline

Cronaca 16 Novembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Prima di indossare la casacca azzurra del Napoli, ha giocato con Marsiglia, Fulham e Villarreal





Cronaca16 Novembre 2022Corriere dello SportPrima di indossare la casacca azzurra del Napoli, ha giocato con Marsiglia, Fulham e Villarreal Ricorrenza in casa Napoli oggi: André-Frank Zambo Anguissa, più noto semplicemente come Frank Anguissa, oggi festeggia infatti il suo 27esimo compleanno. E gli azzurri hanno postato una foto del forte centrocampista del Camerun insieme agli auguri sui social ufficiali. Quest'anno, Anguissa è un autentico pilastro del centrocampo della capolista di Spalletti, sta probabilmente giocando la sua stagione migliore in carriera.



Anguissa: “Buon compleanno a Frank”

Il messaggio del Napoli sui social è quello classico: “Buon compleanno a Frank che oggi compie 27 anni”. Poi c'è l'immagine e un grande “Happy Birthday Zambo Anguissa”. Quest'anno si sta facendo apprezzare anche in zona gol: ha segnato infatti al Liverpool nel 4-1 del Maradona e ha addirittura fatto doppietta il 1° ottobre contro il Torino, realizzando le sue prime due reti in Serie A.



Lo scorso 11 novembre, il nazionale del Camerun ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno del 2027. Sarà uno dei protagonisti ai Mondiali in Qatar. Fa parte della nazionale già da cinque anni, dal 2017. Prima di indossare la casacca azzurra del Napoli, ha giocato con Marsiglia, Fulham e Villarreal.







Ricorrenza in casa Napoli oggi: André-Frank Zambo Anguissa, più noto semplicemente come Frank Anguissa, oggi festeggia infatti il suo 27esimo compleanno. E gli azzurri hanno postato una foto del forte centrocampista del Camerun insieme agli auguri sui social ufficiali. Quest'anno, Anguissa è un autentico pilastro del centrocampo della capolista di Spalletti, sta probabilmente giocando la sua stagione migliore in carriera.Anguissa: “Buon compleanno a Frank”Il messaggio del Napoli sui social è quello classico: “Buon compleanno a Frank che oggi compie 27 anni”. Poi c'è l'immagine e un grande “Happy Birthday Zambo Anguissa”. Quest'anno si sta facendo apprezzare anche in zona gol: ha segnato infatti al Liverpool nel 4-1 del Maradona e ha addirittura fatto doppietta il 1° ottobre contro il Torino, realizzando le sue prime due reti in Serie A.Lo scorso 11 novembre, il nazionale del Camerun ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno del 2027. Sarà uno dei protagonisti ai Mondiali in Qatar. Fa parte della nazionale già da cinque anni, dal 2017. Prima di indossare la casacca azzurra del Napoli, ha giocato con Marsiglia, Fulham e Villarreal.