UFFICIALE: Anguissa ha rinnovato fino al 2025

Mercato 11 Novembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Arrivato nel 2021 dal Fulham, quasi in sordina, si rivelato sin da subito, un vero e proprio pilastro della mediana





Mercato11 Novembre 2022Corriere dello SportArrivato nel 2021 dal Fulham, quasi in sordina, si rivelato sin da subito, un vero e proprio pilastro della mediana "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027". Con queste poche righe sul proprio sito, il club azzurro ha reso ufficiale il prolungamento del centrocampista camerunense.



Anguissa, giunto al termine dell'estate 2021 dal Fulham, quasi in sordina, si rivelato sin da subito, un vero e proprio pilastro della mediana di Luciano Spalletti. In questa stagione, gi tre reti, peraltro molto importanti: contro il Liverpool in Champions al "Maradona" e una doppietta al Torino in campionato.



Nella passata stagione, il classe 1995 che si appresta a disputare gli imminenti Mondiali in Qatar coi Leoni indomabili, ha collezionato trenta presenze complessive, 25 in Serie A e 5 in Champions League, senza andare mai a segno ma risultando un preziosissimo elemento di equilibrio nel centrocampo partenopeo.



