Il centrocampista camerunense, ex Olympique Marsiglia e Villarreal, arriva dal Fulham in prestito con diritto di riscatto





Rinforzo a centrocampo per il Napoli: dal Fulham arriva infatti, in prestito con diritto di riscatto, André Zambo Anguissa. Il calciatore camerunense era stato bloccato ieri dal ds Giuntoli e sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, a Roma. Dopodiché, il classe '95 ex Olympique Marsiglia e Villarreal si legherà ufficialmente al club azzurro. Il prezzo complessivo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni.







Chi è André Zambo Anguissa

Anguissa è nato a Yaoundé 25 anni fa, è un mediano e in carriera ha giocato con Reims, Marsiglia, Fulham e Villarreal, prima di tornare in Inghilterra. Lo scorso anno, in Premier League, ha disputato 36 delle 66 partite complessive con il club, ma non è riuscito ad evitare la retrocessione: tre sono invece i gettoni stagioni in Championship, l'equivalente della nostra Serie B.



Vai alle altre della categoria Mercato

