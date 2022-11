Simeone: "Ho lottato per essere qui"

Interviste3 Novembre 2022Corriere dello Sport"Ovvio che uno vuole giocare di più ma io sono felicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca" L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato degli ultimi straordinari mesi della squadra azzurra in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. La punta argentina ha contribuito all'avvio da sogno dei partenopei, qualificati agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo e primi con margine in Serie A.



Simeone: "Ottavi di Champions? Qualsiasi squadra va bene"

"Chi preferisco agli ottavi di Champions? Il sorteggio sarà bello da vedere, ormai tutte le squadre che sono rimaste sono le più forti. Il PSG, il Borussia Dortmund sono squadre forti, capaci di lottare con chiunque. Noi speriamo di fare bene e di lottare per vincerle tutte, qualsiasi squadra ci tocchi noi saremo pronti".



Simeone: "Gioco meno? La qualità è più importante"

"Siamo solo all'inizio - ha spiegato l'attaccante argentino -. Il gruppo mi fa crescere, i compagni mi fanno vedere cose che forse prima non vedevo, e ho imparato con l'esperienza che la qualità è più importante di quanto puoi giocare. Poi è ovvio che uno vuole giocare di più ma io sono felicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca. Rispondo presente se hanno bisogno di me".



Simeone: "Papà Diego mi ripete spesso una cosa"

Diego Simeone sta seguendo dalla distanza i progressi del figlio: "Mi segue sempre con attenzione ed è contento per me, di quello che sto facendo con la maglia degli azzurri. Ha molto rispetto per Luciano Spalletti, così come lo aveva per tutti gli altri tecnici con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. I consigli? Ogni volta che parliamo è inevitabile parlare di calcio, ma non parliamo mai di cosa dovrei fare. Non si intromette nel lavoro degli allenatori, ma mi dice sempre che il linguaggio del corpo è fondamentale. Presta molta attenzione ai miei movimenti sul campo e poi mi dice se c'è qualcosa che non va".



Simeone: "Voglio continuare a vivere queste emozioni"

"Quali sono i miei sogni? Da piccolo ho sempre voluto essere a Napoli, immaginate per me ora come sto vivendo tutto, con tanta emozione, con tanta voglia. Ho lottato per essere qui e ci sono riuscito. Poi il prossimo sogno ce l'ho bene fisso in mente, sono felice e voglio continuare a vivere queste emozioni per raggiungerlo".



