Visite mediche in corso per Giovanni Simeone. L'attaccante dell'Hellas Verona è arrivato a Villa Stuart per sostenere gli esami clinici al termine dei quali potrà finalmente dare il "la" alla sua avventura a Napoli.



Il Cholito è sbarcato alla corte di Luciano Spalletti con la formula del prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo (12 milioni) a determinate condizioni. Una è la qualificazione alla Champions del club partenopeo, le altre sono legate alle presenze e ai gol realizzati durante la stagione 2022-2023. E la prima giornata di Serie A, si sa, opporrà proprio scaligeri e partenopei in una sfida che, oltreché di Simeone, sarà ovviamente nel segno di Claudio Garella.



Napoli, i numeri di Simeone

Simeone, 27 anni compiuti lo scorso 5 luglio, era giunto a Verona nell'estate 2021. In maglia gialloblù ha collezionato 35 presenze, andando a segno 17 volte. Questo dopo i due anni in chiaroscuro a Cagliari (79 "gettoni" e 18 gol) e con la Fiorentina (sempre 18 reti ma in 74 apparizioni).