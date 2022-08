HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Arriva Simeone!

Mercato 12 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Visite mediche nelle prossime ore per l'attaccante argentino in prestito oneroso con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni





Mercato12 Agosto 2022Corriere dello SportVisite mediche nelle prossime ore per l'attaccante argentino in prestito oneroso con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni Il Napoli ha chiuso per l'arrivo del Cholito Simeone dal Verona. L'attaccante argentino arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo che scatta a determinate condizioni.



Simeone al Napoli, le cifre

L'accordo è stato trovato tra i club e ora Simeone potrà diventare un calciatore azzurro. Il Napoli pagherà 3,5 milioni al Verona per il prestito più altri 12 per il riscatto, che diventerà obbligatorio se il club campano dovesse qualificarsi alla prossima Champions League oppure se raggiungerà un numero di presenze e gol pattuito tra le società. A questo andranno aggiunti anche bonus futuri se il Napoli dovesse riscattare il giocatore.



La situazione con un prestito oneroso mette comunque al riparo il Verona, che intanto riceve 3.5 milioni. Inoltre, una cifra così importante per un prestito fa anche capire la volontà del Napoli di riscattarlo in futuro e in parte lo vincola anche.



A tutela del Napoli c'è invece la formula. Il fatto che il prestito parta da un diritto di riscatto permetterà agli azzurri di non comprare a titolo definitivo Simeone a fine stagione se non dovesse andare bene l'avventura. In caso contrario, quindi con una buona stagione del Cholito o con gli azzurri in Champions, allora scatterà l'obbligo.



Difficile comunque che il giocatore possa essere disponibile per la prima di campionato del Napoli contro proprio il Verona. Le società stanno scambiando in questi momenti i documenti. La certezza è che il giocatore sosterrà le visite mediche nella mattinata di sabato.







