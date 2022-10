Noah Mutanda, nuovo colpo per la Primavera

Di sicuro Luciano Spalletti e lo staff della prima squadra lo seguiranno con attenzione





Mercato17 Ottobre 2022Corriere dello SportDi sicuro Luciano Spalletti e lo staff della prima squadra lo seguiranno con attenzione Il Napoli vola in campionato e in Champions League grazie anche alle intuizioni di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del suo pool di osservatori, ma guarda anche (già) al futuro. Il dovere di una società e di un dirigente, anche quando le cose vanno bene sul campo, è infatti sempre quello di mantenersi aggiornati e di provare a bruciare la concorrenza nella caccia ai nuovi talenti, magari sconosciuti ai più come nel caso di Kim Min-jae e soprattutto di Khivicha Kvaratskhelia.



Napoli, per l'Under 19 arriva Noah Mutanda

Ecco così che a disposizione di Nicolò Frustalupi, allenatore dell'Under 19 azzurra, arriva Noah Mutanda, il centrocampista tedesco classe 2005 il cui acquisto era già stato definito dal Napoli a fine settembre: lunedì 17 ottobre è arrivato il transfer, così il mediano rimasto svincolato dopo la fine dell'ultima esperienza con lo Schalke 04 è diventato a tutti gli effetti un giocatore azzurro.



Noah Mutanda, dal titolo tedesco Under 17 alla Youth League con il Napoli

Campione Under 17 con i Knappen nella passata stagione, con un contributo di 17 presenze e un assist, Mutanda è un centrocampista difensivo, ma abile anche negli inserimenti. Di sicuro Luciano Spalletti e lo staff della prima squadra lo seguiranno con attenzione, ma vista la sua giovanissima età il primo compito di Noah sarà quello di aiutare la Primavera in campionato e nelle ultime due partite della Youth League, dove però gli azzurri sono già certi dell'eliminazione.