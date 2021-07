Frustalupi nuovo tecnico della Primavera

Il Napoli ha ufficialmente nominato Nicolò Frustalupi come nuovo allenatore della squadra Primavera. Per il tecnico si tratta di un ritorno, dopo esser stato viceallenatore dal 2009 al 2013, durante la gestione di Walter Mazzarri, di cui l'allenatore ligure è stato un fedelissimo. Frustalupi nella scorsa stagione ha seduto sulla panchina della Pistoiese venendo esonerato dopo sole 12 partite. Il Napoli ha emesso un cominicato sul proprio sito ufficiale per nominare il nuovo allenatore: "La SSC Napoli comunica che Nicolò Frustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera per la stagione 2021/2022. Bentornato Mister!"