La Primavera vince al debutto in campionato

Cronaca28 Agosto 2021SSC NapoliGli azzurrini di Frustalupi, neo promossi, battono il Bologna in trasferta per 2-1 Il Napoli Primavera debutta con un successo nel campionato Primavera 1 TIMVISION. Gli azzurrini di Frustalupi, neo promossi, battono il Bologna in trasferta per 2-1 al Centro Tecnico Galli.



Parte forte il Bologna che segna dopo una decina di minuti con Raimondo.



Gli azzurrini iniziano in salita ma sanno scollinare bene il percorso del match. Al 35' Ambrosino viene steso in area. Rigore che lo stesso attaccante azzurro infila per il pareggio: 1-1.



E prima che finisca il tempo arriva il sorpasso: Ambrosino si libera di forza ed abilità e crossa per Spavone che infila di precisone, 2-1!



Nella ripresa gli azzurrini amministrano e contengono il ritorno degli emiliani, sfiorando anche il terzo gol nel finale e legittimando un successo meritato in questo esordio di campionato.



Napoli: Idasiak, Barba (75' Pontillo), Hysaj, Costanzo, Di Dona, Spavone (66' De Pasquale), Iaccarino (49' Gioielli), Acampa; Marranzino (66' Flora), D'Agostino, Ambrosino (75' Pesce). All. Frustalupi