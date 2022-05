Voci dal Forum: Ca 'a Maronna t'accumpagna e...

Cronaca 15 Maggio 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il grottesco poteva essere evitato, ma si è preferito mandarlo in scena





Cronaca15 Maggio 2022Forum SoloNapoli - DarioIl grottesco poteva essere evitato, ma si è preferito mandarlo in scena ...e nun ne parlamme cchiù! Si conclude così, con la partita con il Genoa, la storia di Insigne con il Napoli. Messaggi, giro di campo con familiari, discorsetto, baci mandati e immancabili lacrimucce. Il grottesco poteva essere evitato, ma si è preferito mandarlo in scena. Va buo', ce ne faremo una ragione, l'importante è che sia finita. Guaglio', ripeto, 'a Maronna t'accumpagna!

Sulla partita disputata c'è poco da dire, e come si potrebbe. Il Napoli ha vinto meritatamente e aumenta il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Si è vista, almeno secondo il mio parere, una squadra in palla con un Mertens favoloso trequartista a tutto campo. Peccato non si abbia avuto questa condizione e questa determinazione nelle partite che contavano, ovverosia Fiorentina, Roma ed Empoli. Sarà per un'altra volta, ammesso che ci sarà un'altra volta, almeno a breve.

Il popolo azzurro, o meglio la tifoseria più estrema, intanto, fa sentire la sua voce con striscioni di contestazione: uno rivolto a Spalletti, gli altri al cosiddetto presidentissimo. Quello su Spalletti non credo sia stata una buona idea, anche se va riconosciuto che nei momenti topici l'allenatore ha commesso errori madornali, ma può capitare e rientra nell'ordine delle cose. Giustificatissimi, a mio parere, quelli contro il cosiddetto presidentissimo. Inutile farsi illusioni, con questo soggetto alla presidenza, non si vincerà mai nulla, ma si sarà costretti a trasformarsi ragionieri per seguire le su acrobazie contabili, solo e sempre a favore delle sue tasche profonde. Da più parti si dice che a breve riceverà un'offerta da un fondo americano, o da chissà chi. Bene, se riceverà un'offerta oscillante fra i 500 e 600 milioni di euro, deve necessariamente vendere. Venderà, però, ricordate quanto sto per dire, se la gente lo costringerà a vendere. L'uomo è avido, arrogante e accattone. Non lascerebbe mai la gallina dalle uova d'oro che gli ha tolto parecchie castagne dal fuoco. Del resto, come dargli torto, considerato che per averla non ha dovuto sborsare un centesimo. A questo punto, l'imprenditoria campana dovrebbe fare il mea culpa e vergognarsi per aver permesso ad un romano di accaparrarsi uno dei beni più preziosi e munifici di Partenope. VERGOGNA! Speriamo che questa offerta arrivi e finiamola qui.

Per quanto riguarda la partita, ecco il risultato:

Napoli - Genoa 3-0. Marcatori: Osimhen al 32°, Insigne al 65°, Lobotka all'81°. È tutto!