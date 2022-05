Insigne: "È stata una storia stupenda"

Interviste 15 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio ad incitarmi, non li dimenticherò mai. Per me, da napoletano, è una gioia immensa, indescrivibile". Al termine di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona, il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne, visibilmente emozionato, interviene ai microfoni di Dazn: "Come ho detto pochi giorni fa, Napoli è casa mia. Appena avrò tempo la prima cosa che farò sarà tornare qua. Sono tantissimi i ricordi che porto nel cuore, però io non voglio ricordarne solo alcuni, ma tutti i dieci anni che ho trascorso qua. Come avevo scritto nella lettera, ci sono stati momenti belli ed altri meno, però siamo stati sempre uniti insieme ai tifosi e quella è la cosa più importante. Perché in questi anni ho rifiutato tutte le offerte? È troppo forte l'amore per questa città e questa maglia, ma arrivano dei momenti in cui bisogna fare delle scelte. Purtroppo abbiamo fatto questa scelta insieme alla società e per me non ci sono problemi, sono contento sia io che loro. Io ho dato tutto per questa maglia in questi dieci anni, non ho rimpianti e spero che anche i tifosi la pensino come me. Io oggi oltre a dire grazie a tutta questa gente non posso fare, perché hanno davvero dimostrato l'affetto nei miei confronti e lo porterò per sempre dentro", prosegue Insigne con la voce rotta dal pianto.



Insigne: "Farò sempre il tifo per il Napoli"

"Il mio grazie va a tutti gli allenatori che ho avuto qui a Napoli, che anche in questi giorni hanno speso belle parole per me. Benitez, Sarri, ma anche Hamsik, Callejon, Albiol, Reina, tutti... Hanno davvero speso tantissime belle parole per me e questo vuol dire che in questi dieci anni qualcosa di buono l'ho fatto. Come ho detto, io porterò sia i vecchi compagni che quelli nuovi, sia i vecchi allenatori che i più nuovi, il presidente, il vice, tutti nel mio cuore, perché questa è stata per dieci anni casa mia in prima squadra, senza contare che ho fatto qua anche il settore giovanile. Grazie, grazie, grazie. Cosa dirò ai miei figli? Spero che quando cresceranno si parlerà ancora del papà qui a Napoli. Spero di aver lasciato un grandissimo ricordo, poi con loro ci sarà tempo di parlare. Oggi, e negli anni a venire, vedranno tante volte in televisione le scene di questa mia ultima partita e capiranno tutto su cos'è l'ambiente Napoli per me. Avrei voluto chiudere la carriera qui? Ora non mi va di dire queste cose, io ho fatto la mia scelta e la società ha fatto la sua, stiamo bene così. Io voglio ricordarmi solo questo momento, godermelo, anche se andrò lontano il mio cuore è qua, farò sempre il tifo per il Napoli e appena avrò tempo dovrò tornare per vedermi una partita del Napoli in tribuna o in curva, perché è casa mia", conclude Lorenzo Insigne.



