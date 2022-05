Napoli-Genoa: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Ospina 7 - Se il Napoli punta su Meret, per lui è l'ultima casalinga. Bel tuffo sulla traversa di Yeboah, salva la porta su Portanova e su Amiri.



Di Lorenzo 6,5 - Gudmundsson lo costringe a rimanere guardingo, poi si distende ed è solo soletto per crossare sul gol di Osimhen. È il più veloce sul rigore sbagliato da Insigne, ma poi viene ribattuto.



Rrahmani 6 - Difensivamente accusa un po' il calore in avvio, come gli altri. Dà a Di Lorenzo il pallone che porterà al vantaggio.



Koulibaly 6 - Tenta un intervento in scivolata, dà quei centimetri a Yeboah per centrare la traversa. Poi resta in zona, a controllare tutto: buona la lettura su Destro al 78'



Mario Rui 6 - Controllo rivedibile dopo pochi minuti, chiude in extremis su Portanova che poi nella ripresa lo sovrasta per andare davanti ad Ospina. (Dal 73' Ghoulam SV - Bravo Spalletti a dargli la giusta passerella finale, quasi sfiora il gol olimpico)



Anguissa 6,5 - Il pressing genoano gli permette di affondare tra le linee con la palla, guadagnando metri. Vince una marea di contrasti, in tranquillità. (Dall'83' Demme SV)



Fabian 6,5 - Il Genoa mostra intensità e non gli lascia calma per pensare con tempi comodi, ma sbaglia poco e si fa sentire anche in fase di recupero palla. (Dal 73' Lobotka 6,5 - Il Genoa gli lascia 50 metri liberi, lui corre ed egoisticamente mette un gran destro in fondo alla rete: primo gol in carriera in Serie A)



Lozano 6,5 - Ha campo al 21', si accentra e fornisce un suggerimento regalando palla agli avversari. Sguscia sulla fascia e costringe Galdames al giallo, Mertens al 57' per poco non lo manda in porta. Permette alla squadra di allargare il raggio d'azione.



Mertens 7 - In attesa di un rinnovo, è anche lui all'ultima partita davanti ai suoi tifosi: il padre è speranzoso. Grande apertura per Lozano in avvio, anticipato al 18' da Criscito, poi confeziona nello stretto un tiraggiro di Insigne. Mette Osimhen ed Insigne davanti a Sirigu, sprizza sempre qualità dai piedi. Al 57' fallisce il suggerimento per Lozano, non quello - respinto da Sirigu - per Osimhen. (Dal 73' Zielinski SV)



Insigne 7 - Se ci limitiamo alla partita, allora il giudizio è positivo: quando tenta il dribbling c'è un sussulto sugli spalti, così come col tiro a giro a metà primo tempo. Giocata principesca al 36', cerca il gol in tutti i modi e ci riesce dopo due rigori. Poi se pensiamo all'atmosfera, pre e post-partita, e all'emozione, è un match indimenticabile che va oltre la dimensione del terreno di gioco, ed abbraccia quella emotiva e sentimentale. (Dall'88' Elmas SV)



Osimhen 7 - Il Napoli ha le password dei suoi social? Ostigard sembra avere le sue, perciò si muove per liberare l'area a Mertens. Fino al momento del gol, quando taglia con i tempi giusti e brucia Bani insaccando di testa. Ci crede anche a fine primo tempo. Chiuso da Hefti al 54', arriva al tiro quando accelera in profondità.



Spalletti 6,5 - Dopo una marcia d'avvicinamento tra polemiche, striscioni e Giro d'Italia, sul Maradona splende il sole per l'ultima di Insigne. La concentrazione però inizialmente è assente, il Genoa ha più motivazioni e colpisce anche un legno: le idee sembrano un po' annebbiate. Poi dopo il cooling break le cose migliorano, si arriva sottoporta in un attimo ed il gol certifica la netta differenza di talento. Il Genoa ci prova, è volenteroso, ma è inferiore e si vede: il rigore di Insigne serve a far esplodere le lacrime, il 3-0 di Lobotka manda praticamente in B il Genoa e la poca ostruzione alla corsa dello slovacco fa capire come l'atmosfera agonistica della partita fosse già evaporata.

(claudio russo)