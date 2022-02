Voci dal Forum: Il filosofo della panchina



Il filosofo della panchina, che vive ancora in albergo, cambia modulo e manda in campo una formazione che non ha né capo, né coda. A cinque minuti dal 9o°, Osimhen, con uno stacco imperiale e un colpo di testa potente e preciso, gli evita una meritatissima sconfitta. In precedenza, aveva detto, per giustificare le scellerate scelte, che doveva preservare Fabiaan e Osimhen, perché li aveva visti un po' stanchi e leggermente acciaccati. Per favore, qui non si porta l'anello al naso, quindi certe sciocchezze si proferiscano in altri luoghi con destinazione diversa. Ragazzi giovanissimi stanchi? e quanto lunghi sono i tempi di recupero? anni luce? Caro filosofo della panchina, pensi, se ci riesce, ad allenarli bene, magari mettendosi in comunicazione con il preparatore atletico e lo staff medico. Basta, poi, con frasi ad effetto, perché lasciano il tempo che trovano. Lei, intanto, continua a vivere in albergo.

È da un po' di tempo che Meret, sicuramente gran portiere, è oggetto di critiche assurde e gratuite qui a Napoli, specialmente da alcuni giornalai ed un esperto professionista, così dice il soggetto in questione, pernacchia d'obbligo...prrrrrrr, del pallone. Seguo questo ragazzo dai tempi di Ferrara. È sicuramente un campione, altrimenti non sarebbe stato portiere nelle varie nazionali e non avrebbe avuto parole in suo favore da parte di Zoff, Di Fusco, Orsi, Iezzo e via discorrendo. Ma stiamo scherzando? È assurdo e inconcepibile preferirgli Ospina. La papera odierna di Ospina, che stava regalando la vittoria al Cagliari, è una costante del soggetto nei momenti decisivi. Per tale ragione l'Arsenal, dopo le papere con l'Olympiakos, con il Chelsea, Borussia e altre ancora, decise di regalarlo al Napoli. L'ultima papera l'ha fatta con la Colombia contro l'Argentina, che può costare la qualificazione mondiale ai cafeteros. Al momento, è in scadenza di contratto, non intende rinnovarlo e non c'è volontà di rinnovarglielo e gioca titolare. Cos' 'e pazz'! Cose che solo il filosofo della panchina può fare e immaginare.

La partita. Poco o nulla da dire. Napoli brutto e senza idee. Il filosofo della panchina cambia modulo e opta per il 3-5-2. Il Cagliari è squadra davvero modesta. Non avrebbe segnato nemmeno fra trent'anni, se al 58° Ospina non avesse deciso di farsi, come dire, autogoal: una papera colossale su tiro innocuo. Fiutato il pericolo, il filosofò della panchina manda in campo Osimhen e Fabian e rimette a posto il modulo. All'85* Osimhen, con uno stacco imperioso e colpo di testa straordinario, su cross di Mario Rui, gli salva...gli salva...quella cosa lì. Il Napoli evita la sconfitta, ma sciupa una grande occasione. Giovedì c'è il Barcellona, ma se i catalani sono quelli che ho visto contro il Valencia, a mio sommesso avviso, ci sono poche speranze.

I singoli. Male tutti. Salvo solo Mario Riu, Fabian e uno straordinario Osimhen. Al filosofo della panchina il 4 è già abbondante.