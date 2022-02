Pereiro: "Avremmo meritato i tre punti"

Interviste 21 Febbraio 2022 Fonte: CagliariNes24



"Il pubblico ci ha aiutato tanto, speriamo di continuare con questo spirito. Questa è la strada"





Interviste21 Febbraio 2022CagliariNes24"Il pubblico ci ha aiutato tanto, speriamo di continuare con questo spirito. Questa è la strada" Gaston Pereiro, giocatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DANZ al termine della partita contro il Napoli.



PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato una grande partita, è un peccato che non abbiamo portato a casa i tre punti, dobbiamo continuare così con questo spirito. I tre punti arriveranno nella prossima».



PUBBLICO – «Il pubblico ci ha aiutato tanto, speriamo di continuare con questo spirito. Questa è la strada».



GOL – «Ha rimbalzato credo prima, l'ha contato come un gol. Se è bello o se è brutto non è importante, è lo stesso un gol».



Gaston Pereiro, giocatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DANZ al termine della partita contro il Napoli.PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato una grande partita, è un peccato che non abbiamo portato a casa i tre punti, dobbiamo continuare così con questo spirito. I tre punti arriveranno nella prossima».PUBBLICO – «Il pubblico ci ha aiutato tanto, speriamo di continuare con questo spirito. Questa è la strada».GOL – «Ha rimbalzato credo prima, l'ha contato come un gol. Se è bello o se è brutto non è importante, è lo stesso un gol».