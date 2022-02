Osimhen salva un Napoli irriconoscibile

Sotto con un gol di Gaston Pereiro (papera di Ospina), gli azzurri si salvano con un colpo di testa nel finale del nigeriano





Cronaca21 Febbraio 2022Corriere dello SportSotto con un gol di Gaston Pereiro (papera di Ospina), gli azzurri si salvano con un colpo di testa nel finale del nigeriano Altro che aggancio alla vetta, un Napoli irriconoscibile si è salvato nel finale in casa del Cagliari e ha sprecato la grande occasione di riportarsi al primo posto in classifica. Osimhen ha regalato un punto d'oro a Spalletti, dopo che una papera di Ospina aveva spalancato la porta a Gaston Pereiro. Gli azzurri hanno raggiunto così l'Inter al secondo posto (ma Inzaghi ha un partita in meno) e sono saliti a -2 dal Milan, nel week end in cui non ha vinto nessuna delle prime sei in classifica. Mazzarri invece può alimentare la rimonta salvezza: ora è quartultimo a pari punti con il Venezia.



