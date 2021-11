Voci dal Forum: Jet e Freccia rossa



Cronaca 4 Novembre 2021 Forum SoloNapoli - Dario

Per quanto mi riguarda, del risultato contro il Legia mi interessa poco o nulla, quello che interessa sono le indicazioni che la partita ha fornito. Intendiamoci, vincere fa sempre piacere e contro il Legia si è vinto alla grande, ma personalmente mi aspettavo alcune risposte, che sono puntualmente arrivate. Analizziamole. Su Demme il Napoli può contare ad occhi chiusi, e questo già lo si sapeva. Lozano sta tornando ai suoi livelli. Il messicano ha bisgono di sentirsi più, come dire, parte integrante della squadra e Di Lorenzo deve servirlo più spesso, con continuità. Se si accende Lozano sono dolori per gli avversari. Si Immagini là davanti Osimhen e Lozano. Gli avversari, al solo pensiero, rabbrividiscono perché sanno che ogni loro sforzo sarà vano: fermi il Jet e parte la Freccia rossa: roba da ammattire. Un altro su cui si può contare ad occhi chiusi è Lobotka, che dà del tu al pallone, e scusate se è poco. E ora Ounas. Oggi il ragazzo ha fatto un goal che solo i grandi campioni, gli autentici fuoriclasse possono fare: finta di tiro con il sinistro, sempre con il sinistro sombrero all'avversario e tiro a volo di destro nell'angolo opposto. Roba da stare lì ad applaudire per venti minuti, da stropicciarsi gli occhi. Che gran giocatore! Utilissimo anche Petagnone. 'O bulldozer la sua parte la fa sempre. Segni di rinascita anche per Mertens, ma non ancora al 100%. Oggi ha tirato un rigore, facendo il classico cucchiaio. È nelle sue corde. Si spera che Insigne, così come ha fatto con Jorginho con i risultati che tutti conosciamo, non voglia emularlo. Infine, Juan Jesus. Non ci sono problemi. Per il brasiliano garantisce Spalletti. Se qualcuno ha dubbi, è bene che se li tolga.

La partita. Sarò breve. Dominio azzurro. Al 10° i polacchi si trovano inopinatamente in vantaggio e ci rimangono per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo il Napoli raggiunge il pareggio su rigore, trasformato da Zielinski che aveva subito anche il fallo. Ancora un rigore, questa volta su Politano, decreta il vantaggio. Il rigore sarà trasformato da Mertens. Lozano porta a tre il bottino su servizio di Petagnone. Infine il goal gioiello di Ounas.

Legia Varsavia - Napoli 1-4.

Testa solo ed esclusivamente al Verona. C'è qualche sassolino nelle scarpe.