Zielinski: "Una grande dimostrazione di carattere"

"La squadra ha dato una grande dimostrazione di carattere. Il gol subìto è stata una distrazione collettiva, però poi abbiamo reagito e comandato il gioco".



"Due gol in due partite mi rendono soddisfatto ma devono essere la normalità per me. Ho avuto qualche infortunio iniziale che mi ha rallentato sotto il profilo fisico, ho lavorato tanto e adesso mi sento in forma e voglio contribuire alla crescita del gruppo"



