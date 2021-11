Spalletti: "Ho avuto le risposte che volevo"

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è presentato ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo in Europa League contro il Legia Varsavia: "Il Napoli è una squadra da bosco e da riviera che sa ribaltare partite difficili su campi difficili e non giocare solo sul velluto. Ci eravamo incasinati prendendo un gol che non dovevamo prendere e avevamo sbagliato tutto pur mantenendo il pallino del match. Ci è andato bene qualche episodio però va detto che quello che chiamate turnover ha funzionato".Le parole di Spalletti su Mertens e Ounas"I cinque cambi? C'è da entrare nel momento giusto e determinare una svolta. Tutti quelli che sono entrati lo hanno fatto pienamente, così come hanno fatto bene quelli del primo tempo. Abbiamo preso qualche ripartenza, abbiamo sbagliato qualche marcatura preventiva però tutti i miei calciatori si sono mostrati vogliosi. Un gruppo fantastico. Battere un rigore come lo ha battuto Mertens non era facile. Vedere che Ounas riesce a fare ciò che per lui è normale, anche quello è un bel messaggio. Però anche Politano è entrato bene ed è stato intelligente in occasione del rigore insomma, ho visto un gruppo maturo. Stasera c'era anche il pensiero di far recuperare uno tra Rrahmani e Jesus. La partita, però, si era messa male e fare proprio tutto diventa difficile. Dopo una prestazione del genere avremo un pò di tossine delle gambe ma diventa più facile smaltire la fatica quando si fa una grande prestazione".