Voci dal Forum: Sembrava maledetta

Cronaca 17 Ottobre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



È stata una partita ricca di sofferenze, soprattutto per l'ennesimo rigore sbagliato da Insigne





Cronaca17 Ottobre 2021Forum SoloNapoli - DarioÈ stata una partita ricca di sofferenze, soprattutto per l'ennesimo rigore sbagliato da Insigne Sembrava una partita stregata, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa, raggiungendo, in tal modo, l'ottava vittoria consecutiva e guadagnando ancora la testa della classifica in beata solitudine. È stata, però, una partita ricca di sofferenze, soprattutto per l'ennesimo rigore sbagliato da Insigne. A proposito di rigore sbagliato, sarebbe il caso di non farli tirare più ad Insigne, ma lasciare ad altri, per esempio Osimhen, il compito. Altro dato su cui riflettere e dovrebbe farlo molto Spalletti, è l'eccessiva sofferenza avuta dal Napoli dalla metà del secondo tempo in poi. Il Torino, sul piano strettamente fisico, aveva una marcia in più. Con Juric, mi dicono, soprattutto ci si allena.

Bene, 24 punti in otto partite: il pieno. Il Torino ci dice, però, che non sarà per niente facile e il cammino è ancora lungo. Ritornasse sulla terra, chi si è messo già a volare!

La partita. Spalletti riconferma la sua formazione migliore, quindi con Ospina fra i pali.

Il Toro, fin dalle battute iniziali, non sembra per nulla intimorito dal Napoli, ma è costretto a subirlo. La squadra azzurra si guadagna un calcio di rigore. Alla battuta, come al solito va Insigne e, come al solito, lo sbaglia. Il suo tiro dal dischetto è stato più che altro un passaggio al portiere. Il Torino, scampato il pericolo, diventa più coraggioso, ma è sempre il Napoli a fare la partita. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità. Nel secondo tempo Spalletti lancia Lozano per uno spento Politano e dà spazio ad Ellas per uno spentissimo Insigne. Ancora un'occasione con K2, un gol ammullato a Di Lorenzo per fuorigioco e un palo di Lozano. Sembra una partita maledetta. Spazio anche a Mertens. Il Torino dalla metà del secondo tempo, diventa padrone del campo. In un'occasione Ospina è letteralmente prodigioso, poi, fortunatamente per noi, il Toro non chiude due facili contropiedi e manca qualche facile occasione. A dieci minuti dalla fine, su iniziativa di Elmas e su un rimpallo che diventa un cros, Osimhen sale in cielo e di testa deposita il pallone in rete. Sarà l'unico gol della partita. Da notare che a una manciata di minuti dalla fine, Spalletti richiama in panchina Lozano e lascia entrare Juan Jesus con il chiaro intento di coprirsi in difesa.

Napoli - Torino 1-0.

Il peggiore in campo è stato certamente Insigne a cui do 3. Godot-Zielinski riesce ad arrivare a malapena a 4,5. Da notare che Fabian era guardato a vista da Linetty e ci si aspettava che Zielinski diventasse il regista, ma Zielinski è Godot, vale a dire si attende ciò che non arriberà mai.

I migliori sono stati Ospina e Osimhen e ad entrambi do 8. Tutti gli altri raggiungono e qualcuno va oltre la sufficienza.

Nota per Spalletti. Per favore, basta con Insigne rigorista: nunn' è cosa soia. Non per niente Mancini nella semifinale e finale degli europei lo tirò fuori prima della fine.

Testa alla Roma, che è la partita che può spalancare la porta dei sogni che diventano realtà.