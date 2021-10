Spaletti: "Abbiamo vinto una battaglia"

Interviste 17 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste17 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Ho visto la squadra cresciuta mentalmente, sotto il punto di vista fisico e di compattezza" Spalletti infila l'ottava vittoria consecutiva dopo otto giornate, eguagliando Sarri. Vola il Napoli in testa alla classifica di Serie A e il tecnico toscano si gode Osimhen, decisivo con un suo colpo di testa nel battere il Torino: "È fortissimo e sta attraversando un bel periodo di forma. E poi sta dando importanza a più cose, sta diventando completo" ha detto a Dazn. "Non era impossibile sbloccarla, quando ho un reparto offensivo come ce l'ho io le situazioni si creano. Juric? Lo conosciamo bene, è tosto, forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e contro di lui è sempre una battaglia. Il Torino difensivamente è tosto e ben messo. Rrahmani? Si è guadagnato la titolarità, è di livello, deve solo migliorare in fase di costruzione, ma ha fisico, posizione, è disponibilissimo, un bravo ragazzo", ha aggiuto Spalletti.



