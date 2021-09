Voci dal Forum: Un castigo di Dio



Cronaca 26 Settembre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Osimhen è praticamente immarcabile. Un continuo correre a velocità folle, variando la direzione





Cronaca26 Settembre 2021Forum SoloNapoli - DarioOsimhen è praticamente immarcabile. Un continuo correre a velocità folle, variando la direzione

Osimhen è un castigo di Dio per le difese avversarie! È praticamente immarcabile. Un continuo correre a velocità folle, variando la direzione: ora a destra, ora a sinistra, arresti improvvisi e improvvise ripartenze: da impazzire. Immagino che i suoi avversari, al termine delle partite, ricorrano a docce ristoratrici, o quant'altro. Sicuramente così avrà fatto Godin, suo marcatore, si fa per dire, di giornata. A centrocampo, poi, c'è un'altra ira di Dio, vale a dire Anguissa. È impossibile sradicargli la palla dai piedi. È quasi impossibile vederlo sbagliare un passaggio, o perdere un contrasto, una notizia se avviene. In difesa, poi, il monumento, vale a dire K2, altro tormento per gli avversari, nello specifico gli attaccanti. K2 attualmente è il più forte difensore del mondo. Sempre a centrocampo il gran direttore, Fabian. È tutta un'altra storia rispetto al Fabian dell'anno scorso. Lì davanti, poi, Insigne, che ha raggiunto quella maturità che tutti si auspicavano e, in più, ora contrasta, non corre appresso agli evversari, li contrasta e qualche volta li abbatte. Io dico che con questi elementi è lecito sognare. Ah, gli altri poi, non scherzano.

La partita. C'è poco o nulla da dire. Un monologo del Napoli. Una superiorità schiacciante e, talvolta, imbarazzante per gli avversari. Il Cagliari, l'avversario di turno, è stato regolato con il classico 2-0, e gli è andata bene ai sardi. Nel primo tempo Osimhen, su delizioso cross di Zielinski, trafigge Cragno. Nel secondo tempo sempre Osimhen si procora un rigore, puntualmente trasformato dal Capitano. Napoli 2 - Cagliari 0.

I singoli. Di alcuni ho già detto. Ospina, spettatore non pagante. Di Lorenzo, molto giudizioso e spessso pericoloso. Deve essere più lesto nel crossare. Mario Rui, un'altra grandissima prestazione. Maritiello è una sicurezza e una certezza. Rrahamani, sicuro e tranquillo. Politano, una spina nel fianco. Zielinski, prezioso e un cross da far vedere alle scuole calcio. Elmas, subentrato a Zielinski, ha migliorato tantissimo. Lozano, subentrato a Politano, credete a me, questi è un'altra ira di Dio. Petagna, subentrato a Osimhen, 'o Bulldozer ha fatto la sua parte. Ounas, sprazzi di alta classe. Demme, pochi minuti, giusto per fargli respirare il campo.

C'è lo Spartak adesso. Qualcuno sicuramente riposerà, ma sarà dura per i russi.

Domenica? Testa alla Fiorentina.