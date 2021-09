Zielinski: "Speriamo di continuare così"

Interviste26 Settembre 2021Il Mattino"Anguissa mi ha servito una bella palla, Osimhen ha fatto il taglio giusto e sono felice per l'assist" Un gol contro la Sampdoria, una bella prova contro il Cagliari: il Napoli ha ritrovato Piotr Zielinski. «Sto bene, la mia condizione sta migliorando. Contro il Leicester ho preso anche una botta alla caviglia ma ora sta guarendo» ha detto il polacco a fine gara. «La posizione in campo? Conosco sia quella da mezz'ala che da trequartista, spero di dare sempre una mano alla squadra. Spalletti mi chiede sempre di attaccare lo spazio: Anguissa mi ha servito una bella palla, Osimhen ha fatto il taglio giusto e sono felice per l'assist. Proviamo tante volte queste giocate in allenamento, siamo riusciti a portarlo in campo».



«Sono qui da cinque anni, ho tanti amici napoletani che mi raccontano di quando la città ha vinto lo scudetto: ci penso, non è soltanto il mio sogno ma di tutta la città» ha raccontato a Dazn. «Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, poi vedremo dove arriveremo. Abbiamo sempre una squadra forte da quando sono qui: ci sono calciatori importanti, sono arrivati Anguissa e Ounas oltre a Spalletti, che ci ha dato forza ed esperienza. Cerchiamo di imporre il gioco come ci chiede lui, speriamo di continuare così».



