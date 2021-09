Giuntoli: "Anguissa? Oltre le più rosee aspettative"

Interviste26 Settembre 2021Area Napoli"Abbiamo un allenatore molto esperto e una squadra con tanti campionati di livello alle spalle" Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN del prepartita della gara odierna contro il Cagliari: "Frank Anguissa sempre titolare: mi ha sorpreso il suo impatto? In cosa può crescere? Siamo abbastanza contati in questo inizio di stagione, mancano Diego Demme e Stanislav Lobotka: Anguissa deve giocare quasi per forza. Sapevamo della sua bravura, ma ha avuto un impatto straordinario, oltre le più rosee aspettative. E' stato una sorpresa? Sì".



Giuntoli ha poi aggiunto: "L'aspetto più difficile, ora, è mantenere l'equilibrio per evitare di perdere la traiettoria? Abbiamo un allenatore molto esperto e una squadra con tanti campionati di livello alle spalle. La speranza è di continuare con la testa nel carrarmato, pensare partita per partita, con i piedi per terra e grande umiltà. Cosa ha portato Luciano Spalletti al Napoli? Due cose su tutte: mentalità e consapevolezza. E' venuto da noi molto volentieri e sta trasmettendo questo aspetto ai giocatori".



