Cronaca12 Agosto 2021Corriere dello SportInizialmente l'avversaria di sabato 14 sarebbe dovuto essere il Perugia Sarà il Pescara l'ultima avversaria del Napoli in amichevole prima dell'esordio in campionato, contro il Venezia, il 22 agosto. A dare l'ufficialità della sfida con i biancazzurri è stato il club azzurro, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale: "Sabato 14 agosto, ore 17:30, Napoli-Pescara", si legge sui social del Napoli. Inizialmente l'avversaria di sabato 14 sarebbe dovuto essere il Perugia, poi il cambio di programma ed infine il via libera all'incontro, che era rimasto in forse per motivi di ordine pubblico.