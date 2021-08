Napoli-Pescara: i voti agli azzurri

Meret sv - La traversa lo salva sull'unica conclusione del Pescara, per il resto qualche uscita, un paio di uscite con i piedi e poco altro (dal 45' Ospina sv - Ancora meno rispetto a Meret, secondo tempo di grande tranquillità)



Di Lorenzo 6 - Dalle sue parti non si passa, presidia bene la zona e quando può si sgancia senza particolari errori. Nella ripresa si sposta a sinistra, al posto di Mario Rui, e si adatta piuttosto bene (dal 62' Zanoli 6 - Ingresso di personalità del classe 2000 che stavolta mostra anche buone qualità al cross ed in progressione, nonostante vada a sinistra per sostituire Di Lorenzo a sua volta adattato quando è uscito Mario Rui)



Rrahmani 6,5 - Tutta la partita in campo a causa dell'indisponibilità di Manolas, senza commettere sbavature. Fa tesoro delle indicazioni di Spalletti in questo ritiro e si muove bene come allineamento e quando può difende in avanti facendo valere il senso dell'anticipo.



Koulibaly 6,5 - Novanta minuti in questa fase sono già un gioco da ragazzi per lui. Assorbe la profondità del Pescara in ripartenza, sbroglia un paio di situazioni e fa valere la fisicità nelle poche sortite offensive degli ospiti.



Mario Rui 6 - A corrente alternata. Qualche buona sortita, accompagnando Insigne, ma anche diverse difficoltà in fase difensiva, costringendo Koulibalt ad allargarsi per un aiuto (dal 45' Malcuit 6,5 - Entra e Di Lorenzo si sposta a sinistra, avendo un buon impatto sul match. Sta bene, e si vede. Buono il cross per Zedadka per il 4-0 e cresce alla distanza arrivando più volte al cross)



Fabian 6 - Qualche buona giocata, ma anche altre che fanno alzare la voce a Spalletti che vuole più velocità nel palleggio e lui invece la porta un po' troppo. Qualche palla persa non manca, soprattutto quando perde lucidità, ma anche diverse giocate pregevoli (dal 62' Palmiero 6 - Si piazza da vertice basso, facendo rialzare così Gaetano da mezzala, senza prendersi particolari rischi)



Lobotka 6,5 - Dopo aver giocato tutti i minuti dei precedenti test, si conferma su buoninissimi livelli e viene richiamato in panchina all'intervallo. Agisce ancora più da vertice basso davanti alla difesa, risultando importante anche in non possesso nonostante altre caratteristiche (dal 45' Gaetano 6 - Non benissimo da vertice basso, perdendo un paio di palloni pericolosi, meglio da mezzala, sganciandosi ed andando al tiro, sfiorando anche il gol nel finale)



Elmas 7 - Il diamante finalmente brilla. Elimina qualche preziosismo di troppo e giocando spesso di prima velocizza l'azione. Si sdoppia dando un aiuto in non possesso ed inserendosi senza palla, come in occasione del rigore procurato per il 2-0. Spende tanto, cala alla distanza ma senza sbagliare particolari palloni (dal 76' Machach sv)



Politano 6 - Ha diverse occasioni, ma non riesce a trovare il tocco vincente. Fatica a saltare l'uomo, preferendo il fondo del campo, ma la sua prova comunque è positiva (dal 45' Ounas 7 - Imprendibile. Al primo pallone ruba palla in velocità, devasta il diretto avversario e con la punta beffa anche il portiere. Da lì in avanti semina il panico, trovando anche dribbling stretti che infiammano il pubblico. Un altro giocatore rispetto a quello conosciuto a Napoli negli anni sarriani)



Osimhen 6,5 - Sul gol deve semplicemente farsi trovare lì e spingere in rete l'assist di Insigne, ma ha il merito di esserci sempre, a mille all'ora su ogni pallone. Basta un lancio anche sbilenco per innescarlo a campo aperto. Gioca per la squadra, poi spende molto e nella ripresa si divora la doppietta calciando sul portiere con poca lucidità (dal 45' Petagna 6 - Pochi allenamenti dopo aver svolto lavoro a parte e chiaramente non è ancora in grande condizione. Non incide particolarmente in area e si fa murare dal portiere da due passi)



Insigne 7 - Rispetto ai compagni gioca un quarto d'ora in più, essendo già pronto dal punto di vista fisico. E lo è naturalmente anche tecnicamente. Assist per Osimhen e gol dal dischetto, anche stavolta è tra i migliori, come con l'Ascoli. (dal 76' Zedadka 6,5 - Appena entrato, trova subito il gol inserendosi con caparbietà sul secondo palo su un cross di Malcuit. Si conferma un giovane con qualità interessanti che dovrà fare esperienza in prestito)