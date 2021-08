Meret: "Cresciamo gara dopo gara"

Interviste8 Agosto 2021SSC Napoli"Non vediamo l'ora di cominciare la stagione e soprattutto speriamo di poter avere i tifosi allo stadio" Alex Meret è rientrato in campo, dopo l'esperienza degli Europei, nel test del Napoli contro l'Ascoli. Queste le sue impressioni: "Intanto è stata una splendida avventura quella della Nazionale e sono orgoglioso di aver fatto parte di quel gruppo. Sono felice adesso di essere qui e di aver giocato subito questa amichevole".



