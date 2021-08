I Campioni d'Europa sono tornati

3 Agosto 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il Napoli riabbraccia i Campioni d'Europa. Sui profili social il club ha pubblicato una foto di Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne appena rientrati dalle vacanze: i tre giocatori erano stati gli unici del club azzurro a far parte della spedizione italiana che è terminata con la vittoria dell'Europeo in finale contro l'Inghilterra lo scorso 11 luglio. La società partenopea ha omaggiato il loro arrivo con una foto in cui vengono ripresi sorridenti e salutandoli con la frase "Sono tornati i campioni d'Europa". Da oggi si alleneranno con il nuovo allenatore Luciano Spalletti.