Europei: Italia ai quarti, Insigne e De Lorenzo OK

26 Giugno 2021



Il match Italia-Austria è terminato col successo azzurro per 2-1 a Wembley ai tempi supplementari





L'Italia conquista i quarti di finale di Euro 2020. Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret di scena nel match Italia-Austria terminato col successo azzurro per 2-1 a Wembley ai tempi supplementari con reti di Chiesa e Pessina.



Insigne ha disputato 108 minuti ispirando l'azione della seconda rete di Pessina e sfiorando successivamente il gol con una splendida punizione.



Buonissima prova di Di Lorenzo che ha disputato l'intera sfida coronata da una sensazionale azione personale con 60 metri palla al piede nei tempi supplementari saltando due difensori e chiudendo con un destro fuori di poco.



L'Italia ha vinto il Gruppo A a punteggio pieno dopo aver battuto Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0). Adesso gli azzurri attendono ai quarti la vincente tra Belgio e Portogallo.







