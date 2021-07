Anche il Napoli esprime vicinanza a Spinazzola

L'esterno della Nazionale, infortunatosi in occasione della gara vinta dall'Italia contro il Belgio, è uscito in lacrime in barella





"Forza Leonardo. Ti aspettiamo di nuovo in campo!". E' il messaggio social del Napoli che, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha voluto esprimere la propria vicinanza a Spinazzola: un messaggio che è stato retwittato anche da Aurelio De Laurentiis. L'esterno della Nazionale, infortunatosi in occasione della gara vinta dall'Italia contro il Belgio, è uscito in lacrime in barella: gli accertamenti effettuati hanno confermato la prima diagnosi di rottura del tendine d'Achille.

Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni, ma non è escluso che il ventisettenne non posso fare un ulteriore accertamento. Tempi di recupero quindi ancora tutti da definire, ma il dato certo è che da qui a fine Europeo l'Italia dovrà fare a meno dell'esterno della Roma, che nella rassegna continentale è sempre stato un'autentica spina nel fianco per le difese avversarie. "Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!”, ha scritto Spinazzola su Instagram: e l'augurio di un pronto ritorno in campo, da parte del Napoli, si aggiunge ai numerosi messaggi di solidarietà provenuti da ogni parte per il giocatore della Roma.