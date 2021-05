Gotti: "Sbagliato tanto e fatto errori grossolani"

Interviste 11 Maggio 2021



"Mentalmente il Napoli è stato fresco fin dall'inizio e fisicamente li ho visti molto bene fino alla fine""





Mister Luca Gotti a Sky ha commentato il pesante ko del 'Maradona':



Le motivazioni hanno fatto la differenza? "Di sicuro l'Udinese avrebbe avuto la possibilità di fare qualcosa di diverso, ma abbiamo trovato un Napoli di grande prestanza. Noi abbiamo un numero elevato di giocatori infortunato. Ringrazio quelli che si sono messi a disposizione. Il Napoli in grande stato di forma psico-fisica e la nostra emergenza per gli infortuni ha messo in mostra tutti i nostri limiti. Comunque mentalmente il Napoli è stato fresco fin dall'inizio e fisicamente li ho visti molto bene fino alla fine".



Di che cosa sei più contento del tuo lavoro quest'anno? "La crescita di alcuni giocatori che abbiamo visto migliorare nel corso del tempo, che è uno degli obiettivi nella nostra società. E l'aver affrontato due o tre momenti di grande tempesta ed esserne usciti tutti uniti. In questo epilogo siamo andati incontro alla sconfitta più sonante: mi dispiace, perchè il gruppo ha risposto presente praticamente sempre".



Lei non sembrava convinto di fare il primo allenatore, poi sta facendo molto bene. Ha una idea ambiziosa, adesso? Cosa vuol fare da grande? "Non so. E rispondere a questa domanda dopo questa sconfitta.. non pensavo di perdere 5-1 in una partita così, non pensavo avremmo sbagliato così tante cose. Mi dispiace davvero molto".



Al canale ufficiale, poi: "Il Napoli era in grande condizione psico-fisica mentre noi in emergenza. Ci mancavano diversi giocatori e avevamo altri in cattive condizioni fisiche. Li ringrazio per la disponibilità".



Tanti errori individuali pesanti: "Fin da subito abbiamo sbagliato tanto e fatto errori grossolani. In questo momento abbiamo grande difficoltà ad avere profondità di gioco. La palla ce l'avevano sempre loro. E stasera abbiamo accumulato tanti errori e grossi che ci sono costati la sconfitta".



