Voci dal Forum: Tutt'uno

Cronaca 11 Maggio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca11 Maggio 2021Forum SoloNapoli - DarioA questo punto, fossi in De Laurentiis mai e poi mai esonererei Gattuso. Per prendere poi chi? Spalletti? Ma per favore Forse la partita con l'Udinese, vinta agevolmente dal Napoli, non è da prendere in seria considerazione per una qualsivoglia analisi, ma io ci ho letto qualcosa di interessante, anzi estremamente interessante: la squadra e il suo allenatore sono un tutt'uno. È bene che ADL ponderi attentamente la situazione e ci pensi più di una volta prima di prendere una decisione della quale potrebbe pentirsi. A questo punto, fossi in lui mai e poi mai esonererei Gattuso. Per prendere poi chi? Spalletti? Ma per favore. A questa squadra manca davvero poco per recitare la sua parte su qualsiasi palcoscenico, quindi la si completi e si mettano da parte stupidi rancori e inutili orgogli. Ci si sieda a un tavolo e si trovi la soluzione, che è poi ciò che vuole la stragrande maggioranza della gente. Io mi immagino un Gattuso sulla panchina azzurra con il pubblico sugli spalti: uno spettacolo nello spettacolo. ADL è uomo di spettacolo? Allora non può rinunciare a una cosa del genere. Si spera.

Bene, il Napoli con la vittoria odierna è a meno due dal traguardo. Il destino rimane saldamente nelle sue mani e solo la squadra ne può essere l'artefice. La prossima partita, che ci vedrà impegnati contro la Fiorentina, sarà al 99% quella decisiva per la Champions, sempre che la Juve riesca a fare bottino pieno contro il Sassuolo, cosa della quale, vista l'ultima Juve, dubito fortemente. Ad ogni modo, rimanga alta la concentrazione, elevatissima la cazzimma e pugnale fra i denti.

Salto la cronaca della partita, dando solo il risultato finale con relativi marcatori.

Napoli - Udinese 5-1. Marcatori: Zielinski, Fabian, Okaka(U), Lozano, Di Lorenzo e Insigne.

I singoli. Meret, poco impegnato, ma nelle poche occasioni sicuro. Sul goal non poteva nulla, ma certamente i soliti soloni da strapazzo diranno che poteva fare di più. Meret è il portiere del futuro, 6; Di Lorenzo, non brillante come contro lo Spezia, ma egualmente prezioso, 6,5; Hysaj, onesto e utile lavoratore, 6,5; Manolas, l'Achille greco commette solo un errore in occasione del goal avversario, per il resto insuperabile, 6,5; Rrahmani, più gioca e più acquisisce sicurezza, 6,5; Baka, piacevole sorpresa. Ha solo bisogno di giocare. 6,5; Lozano, non è ancora quello d'inizio campionato, ma è molto vicino, 6,5; Fabian, maresciallo e dominatore assoluto del centrocampo, 8; Osimhen, è una spina aL fianco delle difese avversarie, 7; Zielinski, guai a perderlo d'occhio, 6,5; Insigne, generoso e utile, e finalmente il goal numero 100, 6,5. Non giudicabili i subentrati, ma evidenzio che Ciro è pienamente recuperato. A proposito di Ciro, applausi scroscianti per sua moglie, che sulle pagine di Instagram non manca mai di magnificare Napoli e dintorni. Chapeau!

Testa alla Fiorentina e godiamoci le partite di domani.