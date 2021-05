Napoli-Udinese: le probabili formazioni

Cronaca 11 Maggio 2021 Fonte: Sky



Gattuso ne cambierà soltanto due rispetto alla vittoria con lo Spezia, con Mario Rui al posto di Hysaj a sinistra e Lozano per Politano





Cronaca11 Maggio 2021SkyGattuso ne cambierà soltanto due rispetto alla vittoria con lo Spezia, con Mario Rui al posto di Hysaj a sinistra e Lozano per Politano Il Napoli riceve un'Udinese praticamente salva, per continuare la rincorsa ad un piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Diretta alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.



Napoli, solo due cambi per Gattuso

Non è previsto un turnover massiccio in vista dell'impegno infrasettimanale, anzi. Gattuso ne cambierà soltanto due rispetto alla vittoria con lo Spezia, con Mario Rui al posto di Hysaj a sinistra e Lozano per Politano nel tridente offensivo. Recupera Mertens dopo l'infortunio alla caviglia ma Osimhen partirà dal primo minuto. Meret confermato tra i pali, davanti a lui Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e l'esterno portoghese. A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski agiranno ai lati di Demme, Insigne completa il tridente offensivo.



NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gennaro Gattuso.



Udinese, ballottaggio Okaka-Forestieri

Solito assetto per l'Udinese. In porta Musso, con la difesa a tre composta da Stryger Larsen, Bonifazi e Samir; qualche problema fisico per Nuytinck, che non dovrebbe rientrare nell'undici titolare. Molina e Ouwejan saranno gli esterni a tutta fascia, mentre in mediana giocheranno De Paul, Walace e Makengo. In avanti Pereyra alle spalle dell'unica punta Okaka, favorito su Forestieri per una maglia da titolare



UDINESE (3-5-1-1) probabile formazione: Musso; Stryger Larsen, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. All. Luca Gotti.