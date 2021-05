Semplici: "Ci aspetta una gara difficilissima"



Interviste1 Maggio 2021Cagliari Calcio"Ma giocheremo la partita nel migliore dei modi, indipendentemente dal nome dell'avversario"

Il Cagliari è atteso da un match impegnativo, domani allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, contro una delle squadre più forti e più in forma del campionato. Il mister Leonardo Semplici alla vigilia dell'incontro si esprime così: “Ci aspetta una gara difficilissima. Abbiamo grande rispetto per l'avversario ma metteremo in campo la nostra consapevolezza, la nostra mentalità e le nostre idee. Troveremo difficoltà ma fa parte del gioco. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, giocheremo la partita nel migliore dei modi, indipendentemente dal nome dell'avversario”.



UNA GARA PER VOLTA

“Domenica prossima andiamo a Benevento, ma non pensiamo al futuro, per noi questa gara col Napoli è come se fosse l'ultima. Bisogna cercare di portare a casa il massimo. Sappiamo che sulla carta è un test quasi proibitivo, ma ce la giocheremo. Ho a disposizione un gruppo importante, sta a noi rimanere sul pezzo e fare un passo in avanti, la mentalità vista in queste ultime gare va mantenuta e migliorata”.



CONCENTRAZIONE E DISCIPLINA

“Dovremo fronteggiare il Napoli con le stesse peculiarità delle ultime gare: concentrazione, disciplina, sia sotto l'aspetto offensivo che difensivo. Sarà necessario giocare una partita di grande personalità, non possiamo permetterci di sbagliare niente. Dopo la nostra serie positiva, adesso viene il difficile, ma da parte nostra c'è una gran voglia di ribaltare la situazione e dare continuità ai risultati”.



LE SCELTE DI FORMAZIONE

“Dispiace che Joao Pedro sia entrato in diffida, stiamo valutando la sua situazione. Il rientro di Cragno in porta? Il ragazzo è a disposizione, non ho ancora deciso la formazione, le scelte le ufficializzeremo domani. Sono sicuro che chiunque scenderà in campo avrà la mentalità giusta per giocare una grande partita”.



MADE IN SARDINIA

“Carboni e Deiola stanno facendo bene, mettono sul campo tutto quello che hanno. Ho una rosa di 25 titolari, cerco di rendere partecipi e dare spazio a tutti, sta a me coinvolgere i giocatori nel miglior modo possibile in modo che siano pronti alla chiamata. Sono contento del rendimento dei due ragazzi così come quello di tutto il gruppo”.