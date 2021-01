Cagliari-Napoli: il tabellino

Cronaca 3 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



I dati della gara valida per la 15ª giornata di campionato





Cronaca3 Gennaio 2021Corriere dello SportI dati della gara valida per la 15ª giornata di campionato CAGLIARI-NAPOLI 1-4 (0-1)



CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro (38' st Caligara), Sottil; Simeone (38' st Pavoletti). A disposizione: Vicario, Tripaldelli, Pinna, Tramoni, Pisacane, Oliva, Cerri, Boccia, Contini. Allenatore: Di Francesco



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (42' st Rrahmani), Mario Rui; Bakayoko (42' st Lobotka), Ruiz; Lozano, Zielinski (32' st Elmas), Insigne; Petagna (32' st Politano). A disposizione: Meret, Contini, Demme, Llorente, Hysaj, Ghoulam, Cioffi. Allenatore: Gattuso



ARBITRO: Manganiello di Pinerolo



MARCATORI: 25' pt Zielinski (N), 15' st Joao Pedro (C), 17' st Zielinski (N), 29' st Lozano (N), 41' st Insigne (N, su rig.)



NOTE: Espulso al 20' st Lykogiannis (C), per somma di ammonizioni. Ammoniti Sottil, Caligara (C): Zielinski (N) Recupero: 1' pt, 0' st.