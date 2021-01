Voci dal Forum: Napoli da vedere



Cronaca3 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioTutti oggi hanno fatto il proprio dovere e qualcuno, vedi Zielinski, Insigne e Lozano, ha raggiunto certamente l'eccellenza

Oggi alla Sardegna Arena s'è visto il Napoli che si vorrebbe sempre vedere: deciso, concentrato e, soprattutto, consapevole della propria forza, che non è poca. Un Napoli così può ambire a qualsiasi traguardo e può battere chiunque. Tutti oggi hanno fatto il proprio dovere e qualcuno, vedi Zielinski, Insigne e Lozano, ha raggiunto certamente l'eccellenza. Veramente mostruosa la prova di Zielinski, da me aspramente criticato nella sua ultima uscita. Il polacco oggi ha sciorinato gran calcio e se dovesse continuare così, cosa che tutti gli appassionati azzurri si augurano, allora si dovrebbe, anzi si deve parlare di top player. Ad ogni modo, è stata tutta la squadra a giocare bene: attenta, precisa e determinata. Ne è risultata una manovra meno leziosa e molto più rapida: quasi sempre due tocchi, ricerca continua della verticalizzazione e passaggi all'indietro solo quando necessario. Davvero bravi oggi. Se proprio si volesse trovare il pelo nell'uovo, bisogna dire che la squadra deve migliorare un tantinello nel pressing alto.

La partita. Gattuso riporta Ospina fra i pali e Marittiello sulla sinistra. A centrocampo si affida ancora a Fabian e Baka. In avanti 'o Bulldozer supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne.

Sin dalle prime battute è il Napoli a fare la partita. Gli azzurri creano gioco e occasioni, raggiungendo il meritato vantaggio al 25° con una staffilata di sinistro da fuori area di Zielinski, che fa secco Cragno. Il Napoli chiude il tempo in vantaggio di un goal, ma il bottino poteva essere più consistente. Al 60° il Cagliari perviene al pareggio con Joao Pedro, ma il goal è indubbiamente fortunoso, frutto del caso. Dura solo due minuti il pareggio dei sardi. È ancora Zielinski, con un goal da autentico fuoriclasse, a riportare gli azzurri in vantaggio. Lozano, oggi davvero indemoniato, costringe il suo diretto avversario all'ennesimo fallo e al secondo cartellino giallo. I sardi rimangono in dieci e per loro finisce anche la partita. Il Napoli, infatti, passa ancora con Lozano e Insigne su rigore. A proposito di rigore, è il primo per il Napoli in questa stagione.

Alla Sardegna Arena Cagliari - Napoli 1 - 4.

In netta ripresa Fabian. Bene i due centrali. Attenti gli esterni bassi. Prezioso Baka. Utilissimo 'o Bulldozer. Ospina inoperoso. Chiudo con Insigne. Per quanto mi riguarda, oggi ha disputato la migliore prestazione stagionale, da vero Capitano.