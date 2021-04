Pirlo: "Partita importante ma non decisiva"

Cronaca6 Aprile 2021Sky"Il Napoli sta vivendo un buon momento, noi vogliamo fare punti. Mi aspetto una gara aperta" La sfida col Napoli è un crocevia fondamentale nella stagione della Juventus, che deve vincere per tenere a distanza una diretta rivale per un posto in Champions League. Andrea Pirlo ha presentato così la gara in conferenza stampa: "Sarà una partita importante per la classifica, il Napoli sta vivendo un buon momento. Noi vogliamo fare punti, mi aspetto una gara aperta. Sento grande fiducia da parte della squadra, i giocatori mi seguono e sono i primi ad essere tristi per la situazione. Non mi aspettavo un anno così complicato tra partite e infortuni. C'è stato un accumularsi di impegni che l'hanno resa una stagione da non ripetere. Ripartiremo da tutte le cose che mi hanno fatto crescere". Negli scorsi giorni c'è stato un incontro tra il presidente Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, ex allenatore bianconero a Forte dei Marmi, notizia riportata per primo da Tony Damascelli su "Il Giornale" di domenica scorsa, e confermata dunque dalle parole di Pirlo che non si è detto preoccupato per il futuro: "Non c'è nessuna presa di posizione, sono stato avvertito dal presidente in persona dell'incontro con Allegri. Il calcio è una cosa, l'amicizia ne è un'altra. Ho un rapporto quotidiano con Agnelli, ci diciamo ogni cosa che succede. Sapevo di questo incontro e so di avere la sua fiducia, poi ovviamente sta a me dimostrare di poter essere l'allenatore anche per la prossima stagione".



