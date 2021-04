Danilo: "Abbiamo vinto soffrendo"

Interviste7 Aprile 2021TMW"Se abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo" Danilo, difensore della Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sapevamo dell'importanza di questa partita. Qualche volta soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo. Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza. Questa stagione facciamo fatica a fare tanti risultati di fila. Ma noi che abbiamo più esperienza dobbiamo prendere per mano la squadra e avere l'atteggiamento fatto oggi.



