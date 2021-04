Voci dal Forum: Niente catastrofismi

Cronaca 7 Aprile 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Dopo questa partita, sono convinto che questa squadra, con qualche opportuno ritocco, abbia un grosso futuro, sia in Italia, sia in Europa





Cronaca7 Aprile 2021Forum SoloNapoli - DarioDopo questa partita, sono convinto che questa squadra, con qualche opportuno ritocco, abbia un grosso futuro, sia in Italia, sia in Europa Non è successo nulla, quindi niente catastrofismi. A Torino con la Juve si può perdere, rientra nell'ordine delle cose, almeno in Italia, e il Napoli ha perso. Rimangono, però, intatte le possibilità di andare in Champions. Si è lì a qualche punto, ad un passo, quindi ce la si può giocare, a patto però che non si sbagli più, a cominciare da domenica prossima, quando si giocherà contro la Samp. La Juve, se non erro, il 18 aprile andrà a Bergamo per giocare contro l'Atalanta. Entrambe, Atalanta e Juve, sono a due e tre punti dal Napoli, ma entrambe hanno una differenza reti peggiore negli scontri diretti, e non è poco. Prima d'iniziare l'analisi della partita, voglio ricordare che il Napoli è da illo tempore che manca di un terzino sinistro, e De Laurentiis dorme.

La partita. Il Napoli, secondo me, inizia bene, con il piglio giusto: limita i rischi, sapendo che anche un pareggio può bastare. I piani vengono scompaginati al 13°, quando Chiesa, elemento di un'antisportività più unica che rara, bevendosi Hysaj ed Insigne sulla sinistra, crossa al centro per lo smarcato Ronaldo, che non ha difficoltà a segnare. Il Napoli deve rivedere i suoi piani e, nel tentare di acciuffare il pareggio, lascia inevitabilmente qualche spazio. In questi spazi lasciati, si rende ancora pericoloso Chiesa, che una volta crossato, finge di essere stato atterrato da Lozano. Resta per quasi due minuti a bordocampo, fingendo chissà quale infortunio: roba semplicemente vergognosa. L'arbitro non abbocca, ma avrebbe dovuto perlomeno ammonire quella specie, si fa per dire, di bravo ragazzo. Invece niente! Il Napoli attacca e qualche volta si rende pericoliso. Al 45° avrebbe meritato il rigore per atterramento di Zielinski da parte di Alex Sandro. Del VAR , come i fantasmi di Eduardo, neanche l'ombra. Un ridicolo Buffon chiede l'ammonizione per Zielinski. Si va al riposo.

Secondo tempo. Napoli deciso ad acciuffare il pareggio. Entra Osimhen. Sul nigeriano netto fallo di Chiellini in area. Arbitro e VAR ancora assenti. La Juve ne approfitta e trova il secondo goal con Dybala. Al 90° finalmente un rigore per il Napoli, dopo un ennesimo fallo di Chiellini su Osimhen. Troppo tardi. Il Bapoli esce sconfitto.

Considerazione. Dopo questa partita, sono convinto che questa squadra, con qualche opportuno ritocco, abbia un grosso futuro, sia in Italia, sia in Europa.

I singoli. Meret assolutamente incolpevole sui goals, per il resto attento e sicuro. Hysaj e Mertens deludenti. Centrali sufficienti. Buona la prestazione di Demme e sufficiente quella di Lozano, come anche quella di Di Lorenzo. Fabian, per quanto mi riguarda, migliore in campo. Zielinski solo a tratti, ma la classe serve soprattutto in queste sfide. Insigne, più che sufficiente, praticamente il suo l'ha fatto. Gattuso? Non ho capito la sostituzione di Lozano per Politano. A mio modo di vedere, fra i due non c'è paragone: nettamente e indiscutibilmente più forte il messicano. Bravo Osimhen, ma deve migliorare nei fondamentali. E direi che va bene così.

Testa, ora, alla Samp. Adesso e solo adesso comincia il bello.