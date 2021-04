Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca5 Aprile 2021Corriere dello SportDemme ha svolto l'intera seduta in gruppo, così come Ospina, che ha saltato però la partitella e la sessione di tiri Archiviata la pratica Crotone e festeggiata la Pasqua in serenità, il Napoli di Gattuso ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Juventus, match valido per il recupero della terza giornata di campionato (non disputata lo scorso 4 ottobre), in programma mercoledì 7 aprile all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto e sessione di tiri in porta. Demme ha svolto l'intera seduta in gruppo, così come Ospina, che ha saltato però la partitella e la sessione di tiri.