Cronaca31 Marzo 2021SSC NapoliSono 11 i giocatori del Napoli convocati dalle rappresentative dei vari paesi di provenienza

31/03 - Piotr Zielinski impegnato con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli in campo nella gara di qualificazione mondiale Inghilterra-Polonia terminata 2-1.

Piotr ha disputato 86 minuti.



31/03 - Elseid Hysaj in campo con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nell'incontro di qualificazione mondiale San Marino-Albania terminato col successo albanese per 2-0.

Hysaj ha giocato tutta la gara.



31/03 - Eljif Elmas impegnato con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli in campo nella sfida di qualificazione mondiale Germania-Macedonia terminata col successo macedone per 2-1.

Proprio Elmas è stato protagonista del match segnando la rete della vittoria all'85esimo minuto con un preciso destro nel cuore dell'area.



31/03 - Fabian Ruiz impegnato con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli di scena nella gara di qualificazione mondiale Spagna-Kosovo terminata 3-1.

Fabian è entrato al 68esimo.



30/03 - Hirving Lozano protagonista con la Nazionale. L'attaccante del Napoli ha segnato, quasi al 90esimo, la rete decisiva nell'amichevole Costa Rica-Messico terminata col successo messicano per 1-0.

Chucky ha disputato tutto l'incontro.



30/03 - Kalidou Koulibaly impegnato con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nel match di qualificazione alla Coppa d'Africa Senegal-Eswatini terminato 1-1.

Koulibaly ha giocato l'intera partita.