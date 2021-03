Preoccupazione per Mertens e Zielinski

Impegnati con le nazionali, il belga ha rimediato una botta alla clavicola, il polacco rischia un secondo contagio da Covid





Cronaca28 Marzo 2021Corriere dello SportImpegnati con le nazionali, il belga ha rimediato una botta alla clavicola, il polacco rischia un secondo contagio da Covid Paura in casa Napoli: Dries Mertens è stato costretto ad uscire dopo una brutta caduta rimediata a seguito di un contrasto di gioco. L'attaccante azzurro era in campo per giocarsi la qualificazione al Mondiale 2022 con il suo Belgio ma è stato costretto ad uscire al 56' del secondo tempo nella sfida in casa della Repubblica Ceca.

Il 33enne avrebbe rimediato una botta alla clavicola e ha lasciato il campo, soccorso dallo staff medico del Belgio. Nel post partita si attendono chiarimenti da parte della Nazionale belga e del ct, Roberto Martinez, sull'entità del problema sofferto da Mertens.



La positività di Skorupski sparge un filo d'ansia in Zielinski, che in Nazionale ha condiviso la stanza con il portiere del Bologna. E la domanda che sorge spontanea e resta lì, non essendoci risposte certe, avvolge il centrocampista e anche Castel Volturno: ma è possibile restare contagiati dal Covid per una seconda volta? Non essendoci certezze, non resta che aspettare il responso del tampone.





