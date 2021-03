I risultati degli azzurri con le nazionali



27.03 - Hirving Lozano impegnato con la Nazionale. L'attaccante del Napoli in campo nell'amichevole Galles-Messico terminata con il successo gallese per 1-0. Il Chucky ha disputato tutta la gara.



27.03 - Dries Mertens di scena con il Belgio. L'attaccante del Napoli in campo nel match di qualificazione mondiale Repubblica Ceca-Belgio terminato 1-1. Dries ha disputato 56 minuti.



27.03 - Victor Osimhen impegnato in Nazionale. L'attaccante del Napoli in campo nella gara di qualificazioni alla Coppa d'Africa Benin-Nigeria terminata col successo nigeriano per 1-0. Osimhen ha giocato l'intero incontro, sfiorando anche la rete con un tiro ad inizio ripresa che ha colpito il palo.



25.03 - Piotr Zielinski in campo con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli impegnato nel match di qualificazione mondiale Ungheria-Polonia terminato 3-3. Zielinski ha giocato per l'intera gara offrendo anche l'assist per il secondo gol di Jozwiak.



25.03 - Elseid Hysaj impegnato in Nazionale. Il difensore del Napoli di scena nella sfida di qualificazione mondiale Andorra-Albania terminata con il successo albanese per 1-0. Hysaj ha disputato l'intero match.



25.03 - Eljif Elmas impegnato in Nazionale. Il centrocampista azzurro in campo nella gara di qualificazione mondiale Romania-Macedonia terminata col successo rumeno per 3-2. Elmas ha disputato tutta la partita.



25.03 - Fabian Ruiz impegnato con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli di scena nella gara di qualificazioni mondiali Spagna-Grecia terminata 1-1. Fabian è rimasto in panchina.



25.03 - Lorenzo Insigne di scena con la Nazionale azzurra. Il capitano del Napoli in campo nel match di qualificazioni Mondiali Italia-Irlanda terminato 2-0 al Tardini di Parma. Insigne ha disputato 83 minuti ed è stato autore dell'assist per la seconda rete azzurra di Immobile. Di Lorenzo è rimasto in panchina.



24.03 - Dries Mertens impegnato in Nazionale. L'attaccante del Napoli di scena in Belgio-Galles, match di qualificazioni Mondiali, terminato col successo belga per 3-1.

Dries ha disputato 90 minuti ed è stato sostituito nel recupero.